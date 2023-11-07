Саудовский «Аль-Наср» в гостях сыграет против клуба из Катара «Аль-Духаиль» в матче группы E Азиатской Лиги чемпионов во вторник. Встреча пройдет 7 ноября на стадионе «Абдулла бин Халифа» в городе Доха. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча Лиги чемпионов АФК «Аль-Духаиль» — «Аль-Наср» можно будет на канале «Старт». Прямой эфир начнется в 20.30.

«Аль-Духаиль» занимает третье место с одним баллом в турнирной таблице группы E Лиги чемпионов АФК. «Аль-Наср» — первый с 9 очками.

За «Аль-Наср» выступает нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Форвард перешел в клуб из Саудовской Аравии в январе 2023 года на правах свободного агента.

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