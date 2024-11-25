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Сегодня, 17:30

«Аль-Гарафа» — «Аль-Наср»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов АФК

«Аль-Гарафа» встретится с «Аль-Насром» в азиатской Лиге чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Фото Getty Images
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«Аль-Гарафа» из Катара встретится с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии в матче 5-го тура азиатской Лиги чемпионов в понедельник, 25 ноября. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет сайт tvstart.ru, трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет доступна по подписке.

После четырех туров Лиги чемпионов АФК у «Аль-Гарафы» — четыре очка. Катарская команда победила «Аль-Аин», сыграла вничью с «Персеполисом» и уступила «Эстеглалу» и «Аль-Васлу». «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, набрал 10 очков после побед над «Аль-Раяном», «Эстеглалом» и «Аль-Аином» и ничьей с «Аль-Шортой».

Действующим победителем азиатской Лиги чемпионов является «Аль-Аин» из ОАЭ, в финале сезона-2023/24 обыгравший японскую «Йокогаму».

Футбол
ФК Аль-Наср

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