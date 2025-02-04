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Сегодня, 17:15

«Аль-Гарафа» — «Пахтакор»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов АФК

«Аль-Гарафа» и «Пахтакор» встретятся в матче Лиги чемпионов АФК
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Аль-Гарафа» (Катар) и «Пахтакор» (Узбекистан) встретятся в матче 7-го тура Лиги чемпионов АФК во вторник, 4 февраля. Игра состоится на стадионе «Тани-би-Яссим» в Дохе и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Старт». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет доступна по подписке.

Обе команды набрали по четыре очка в шести турах Лиги чемпионов. В 6-м туре «Аль-Гарафа» проиграла «Аль-Хилялю» из Саудовской Аравии со счетом 0:3, а «Пахтакор» сыграл вничью с «Аль-Аином» из ОАЭ (1:1).

Действующим победителем азиатской ЛЧ является «Аль-Аин», в финале-2024 победивший японскую «Йокогаму» (6:3 по сумме двух матчей).

Футбол
ФК Аль-Гарафа
ФК Пахтакор
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