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Сегодня, 19:30

«Аль-Хиляль» — «Аль-Гарафа»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов АФК

«Аль-Хиляль» и «Аль-Гарафа» встретятся в Лиге чемпионов АФК 3 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Форвард «Аль-Хиляля» Малком.
Фото Reuters
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«Аль-Хиляль» и «Аль-Гарафа» встретятся в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов АФК во вторник, 3 декабря. Игра пройдет на стадионе «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 21.00 по московскому времени.

Трансляция в России в прямом эфире пройдет на канале «Старт» (при условии платной подписки). Также смотреть игры Лиги чемпионов АФК можно в онлайн-кинотеатре «Иви».

В про-лиге Саудовской Аравии действующий чемпион «Аль-Хиляль» занимает второе место с 31 очком в 12 турах. «Аль-Гарафа» в чемпионате Катара идет четвертой с 18 очками после 10 туров.

В Лиге чемпионов АФК-2024/25 саудовский клуб после пяти туров набрал 13 очков, катарский — четыре.

ФК Аль-Гарафа
ФК Аль-Хиляль
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