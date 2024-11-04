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Сегодня, 20:00

«Аль-Хиляль» — «Эстегал»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов АФК

«Аль-Хиляль» и «Эстегал» встретятся в матче азиатской Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Саудовский «Аль-Хиляль» и «Эстеглал» из Ирана встретятся в матче 4-го тура азиатской Лиги чемпионов в понедельник, 4 ноября. Игра пройдет на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде, стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Старт», а также онлайн-платформа «Okko Спорт» в окне ретрансляции канала.

«Аль-Хиляль» стартовал в Лиге чемпионов с трех побед и набрал 9 очков, обыграв катарский «Аль-Раян» (3:1), иракскую «Аль-Шорту» (5:0) и «Аль-Аин» из ОАЭ (5:4).

«Эстеглал» набрал 3 очка в трех матчах: победил «Аль-Гарафу» из Катара (3:0), а затем уступил катарскому «Аль-Садду» (0:2) и саудовскому «Аль-Насру» (0:1).

Действующим победителем Лиги чемпионов Азии является «Аль-Аин».

Футбол
ФК Аль-Хиляль

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