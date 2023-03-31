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Сегодня, 21:30

«Аль-Хиляль» готов платить Месси больше, чем Роналду получает в «Аль-Насре»

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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«Аль-Хиляль» готов сделать нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси рекордное предложение, сообщает Daily Mirror.

По информации издания, саудовский клуб готов платить аргентинцу 220 миллионов евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира. Криштиану Роналду в «Аль-Насре» получает 200 миллионов евро в год.

Ранее вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте высказался о возможном возвращении Месси в клуб.

Также Месси сообщал главному тренеру каталонцев Хави о своем желании вернуться в «Барсу».

Действующий контракт 35-летнего форварда с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне он провел за клуб 32 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

ФК Аль-Хиляль
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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