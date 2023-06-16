«Аль-Хиляль» хочет купить Кулибали

«Аль-Хиляль» интересуется защитником «Челси» Калиду Кулибали, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, лондонский клуб, и сам Кулибали заинтересованы в трансфере. Ряд итальянских клубов — «Ювентус», «Интер», «Наполи» — хотел бы добиться возвращения африканского защитника в серию А. Клуб из Саудовской Аравии ищет центрального защитника, и приоритетным вариантом на эту позицию является Кулибали.

31-летний футболит в прошлом сезоне отметился двумя голами в 23 матчах АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.