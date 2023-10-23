«Аль-Хиляль» сыграет с индийским «Мумбаем» в групповом этапе турнира Лига чемпионов АФК 23 октября, в понедельник. Матч пройдет на международном стадионе имени Короля Фахда, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр START (необходимо подключить платную подписку). Также за противостоянием «Аль-Хиляль» — «Мумбай Сити» следите на сервисе «Окко Спорт» по платной подписке. Прямой эфир начнется в 20.50 мск.

В группе D «Аль-Хиляль» занимает 2-е место в турнирной таблице с 4 очками. Индийский клуб пока не смог заработать ни одного балла, он находится на последней строчке.

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