«Аль-Хиляль» встретится с «Нассаджи» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК в понедельник, 4 декабря. Игра пройдет на стадионе «Принс Фэсал Бин Фад Стадиум» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр START по платной подписке. Начнется эфир в 18.50 по московскому времени. Также следить за игрой в России можно в платном онлайн-сервисе «Okko Спорт».

В группе D клуб из Саудовской Аравии набрал 13 очков и занимает 1-е место. Иранская команда расположилась на 2-й строчке в квартете с 10 баллами.

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