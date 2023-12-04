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Сегодня, 17:00

«Аль-Хиляль» — «Нассаджи»: смотреть трансляцию матча азиатской Лиги чемпионов

«Аль-Хиляль» сыграет с «Нассаджи» в Лиге чемпионов АФК 4 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Неймар (ФК «Аль-Хиляль»).
Фото Reuters
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«Аль-Хиляль» встретится с «Нассаджи» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК в понедельник, 4 декабря. Игра пройдет на стадионе «Принс Фэсал Бин Фад Стадиум» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр START по платной подписке. Начнется эфир в 18.50 по московскому времени. Также следить за игрой в России можно в платном онлайн-сервисе «Okko Спорт».

В группе D клуб из Саудовской Аравии набрал 13 очков и занимает 1-е место. Иранская команда расположилась на 2-й строчке в квартете с 10 баллами.

Азиатская Лига чемпионов: состав групп и расписание матчей

Футбол
ФК Аль-Хиляль
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