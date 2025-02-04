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Сегодня, 19:30

«Аль-Хиляль» — «Персеполис»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов АФК

«Аль-Хиляль» и «Персеполис» встретятся в матче Лиги чемпионов АФК
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) и «Персеполис» (Иран) встретятся в матче 7-го тура Лиги чемпионов АФК во вторник, 4 февраля. Игра на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде начнется в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет канал «Старт». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и доступна по подписке.

«Аль-Хиляль» набрал 16 очков в шести турах Лиги чемпионов, «Персеполис» — 6. В 6-м туре «Аль-Хиляль» победил «Аль-Гарафу» (Катар) со счетом 3:0, а «Персеполис» обыграл «Аль-Шорту» из Ирака (2:1).

Победителем Лиги чемпионов АФК-2023/24 стал «Аль-Аин» из ОАЭ, победивший в финале японскую «Йокогаму» (6:3 по сумме двух матчей).

Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Персеполис
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