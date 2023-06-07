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Сегодня, 21:30

«Аль-Хиляль» предложил Месси 3-летний контракт на 1,5 миллиарда евро

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото Reuters
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«Аль-Хиляль» не оставляет попыток подписать контракт с Лионелем Месси, сообщает COPE.

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии предложил аргентинцу контракт на 1,5 миллиарда евро за три года. Отмечается, что ответ форварда пока неизвестен.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо заявил, что 35-летний аргентинец в шаге от подписания контракта с «Интером Майми» и в ближайшие часы объявит о своем переходе в МЛС.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. Он выступал за парижан с лета 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Интер Майами
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