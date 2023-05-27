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Зарубежные

27 мая, 23:05

«Аль-Наср» Роналду не стал чемпионом Саудовской Аравии

Виталий Косик
Корреспондент
«Аль-Наср» Роналду не стал чемпионом Саудовской Аравии.
Фото Reuters
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«Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Иттифаком» в матче 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 1:1.

В составе гостей отметился Луис Густаво. За «Аль-Иттифак» забил Юссуф Ниакате. Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду провел на поле 84 минуты, не отметился результативными действиями, и был заменен.

В параллельном матче «Аль-Иттихад» разгромил «Аль-Фейху» — 3:0. Голы забили Ахмед Шарахили и Ромариньо, который оформил дубль.

Таким образом, «Аль-Иттихад» досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии, набрав 69 очков. «Аль-Наср» располагается на втором месте с 64 очками.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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