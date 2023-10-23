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Сегодня, 17:00

«Аль-Иттихад» — «Аль-Кува»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов АФК

«Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Кувой» в Лиге чемпионов АФК 23 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карим Бензема (ФК «Аль-Иттихад»).
Фото AFP
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«Аль-Иттихад» сыграет с иракским «Аль-Кувой» в групповом этапе турнира Лига чемпионов АФК 23 октября, в понедельник. Матч пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр START (необходимо подключить платную подписку). Прямой эфир начнется в 18.50 мск. Также следить за игрой можно на онлайн-сервисе Оkkо по платной подписке.

Групповой этап азиатской Лиги чемпионов 2023 / 2024 стартовал 18 сентября и завершится 13 декабря.

Карим Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года. Соглашение с 35-летним французом рассчитано на 2 года с опцией продления еще на год.

Азиатская Лига чемпионов: состав групп и расписание матчей

Карим Бензема
Футбол
ФК Аль-Иттихад
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