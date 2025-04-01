«Аль-Иттихад» и «Аль-Шабаб» сыграют в полуфинале Кубка короля 1 апреля

«Аль-Иттихад» и «Аль-Шабаб» сыграют в полуфинале Кубка короля во вторник, 1 апреля. Матч пройдет на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток — в 21.00 по московскому времени.

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В четвертьфинале «Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Хилляль» (2:2, пенальти — 3:1). «Аль-Шабаб» на стадии 1/4 финала выиграл у «Аль-Фейхи» (2:1).

Действующим обладателем Кубка короля является «Аль-Хиляль», в финале команда обыграла «Аль-Наср» (1:1, пенальти — 5:4).