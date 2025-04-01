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1 апреля, 19:15

«Аль-Иттихад» — «Аль-Шабаб»: онлайн-трансляция матча Кубка короля

«Аль-Иттихад» и «Аль-Шабаб» сыграют в полуфинале Кубка короля 1 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Аль-Иттихад» и «Аль-Шабаб» сыграют в полуфинале Кубка короля во вторник, 1 апреля. Матч пройдет на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток — в 21.00 по московскому времени.

В России трансляцию встречи в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по подписке. Изучайте результат игры «Аль-Иттихад» — «Аль-Шабаб» в матч-центре нашего сайта.

В четвертьфинале «Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Хилляль» (2:2, пенальти — 3:1). «Аль-Шабаб» на стадии 1/4 финала выиграл у «Аль-Фейхи» (2:1).

Действующим обладателем Кубка короля является «Аль-Хиляль», в финале команда обыграла «Аль-Наср» (1:1, пенальти — 5:4).

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ФК Аль-Иттихад
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