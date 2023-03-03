0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:24

«Аль-Иттихад» предложил Месси контракт на 94 миллиона долларов за сезон

Ана Горшкова
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Саудовский клуб «Аль-Иттихад» предложит нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси крупный контракт.

Как пишет Marca, клуб из Саудовской Аравии связался с ближайшим окружением 35-летнего аргентинца и предложил контракт на 94 миллиона долларов за каждый проведенный в команде сезон.

Ранее сообщалось, что Месси пока хочет продолжить карьеру в Европе и не станет рассматривать предложения из MLC и Саудовской Аравии.

В текущем сезоне форвард провел 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач. Его соглашения с клубом рассчитано до конца текущего сезона.

Источник: Marca
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Обсудить
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Капризова не остановить! Он в одиночку тащит «Миннесоту» в плей-офф
Мазепин добился снятия санкций. Он сможет вернуться в «Формулу-1»?
Военный эксперт назвал возможную причину приказа ВСУ немедленно покинуть Артемовск
Супружескую пару нашли убитой в квартире на Ленинском проспекте в Москве
Минский суд приговорил нобелевского лауреата Беляцкого к 10 годам лишения свободы
В Тольятти стартовало производство Lada Vesta NG
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Материалы сюжета: Месси: возвращение в «Барселону» или новый контракт с «ПСЖ»?
Месси забил 700-й гол на клубном уровне
Макаллистер: «В АПЛ Месси тоже был бы лучшим, без сомнения»
«ПСЖ» хочет сократить зарплатную ведомость команды на 30 процентов
Месси не согласен на снижение зарплаты по новому контракту с «ПСЖ»
В «Интер Майами» подтвердили интерес к Месси и Бускетсу
Энцо Фернандес: «Месси — легенда для Аргентины, но очень скромный человек»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Блогер из Венесуэлы заявила, что у нее был секс с Роналду