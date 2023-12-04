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Сегодня, 19:00

«Аль-Иттихад» — «Сепахан»: смотреть трансляцию матча азиатской Лиги чемпионов

«Аль-Иттихад» сыграет с «Сепаханом» в Лиге чемпионов АФК 4 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карим Бензема (ФК «Аль-Иттихад»).
Фото AFP
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«Аль-Иттихад» сыграет с «Сепаханом» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК 4 декабря, в понедельник. Матч состоится на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Начало — в 21.00 по московскому времени.

Трансляцию в прямом эфире можно посмотреть в онлайн-кинотеатре START по платной подписке. Начнется эфир в 20.50 по московскому времени. Также следить за игрой в России можно в платном онлайн-сервисе «Okko Спорт».

В группе С клуб из Саудовской Аравии набрал 12 очков и занимает 1-е место. Иранская команда расположилась на 2-й строчке в квартете с 10 баллами.

Азиатская Лига чемпионов: состав групп и расписание матчей

Футбол
ФК Аль-Иттихад
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