«Аль-Иттихад» сыграет с «Сепаханом» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК 4 декабря, в понедельник. Матч состоится на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Начало — в 21.00 по московскому времени.

Трансляцию в прямом эфире можно посмотреть в онлайн-кинотеатре START по платной подписке. Начнется эфир в 20.50 по московскому времени. Также следить за игрой в России можно в платном онлайн-сервисе «Okko Спорт».

В группе С клуб из Саудовской Аравии набрал 12 очков и занимает 1-е место. Иранская команда расположилась на 2-й строчке в квартете с 10 баллами.

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