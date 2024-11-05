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Сегодня, 20:00

«Аль-Наср» — «Аль-Айн»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов АФК

«Аль-Наср» проведет матч «Аль-Айн» в Лиге чемпионов АФК
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Фото Getty Images
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«Аль-Наср» и «Аль-Айн» проведут матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК во вторник, 5 ноября. Игра на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде начнется в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире в России транслировать встречу «Аль-Наср» — «Аль-Айн» будет телеканал «Старт» (при условии подписки). Кроме того, встречу покажет кинотеатр «Иви».

В Лиге чемпионов АФК-2024/25 саудовский клуб после 3-х туров набрал 7 очков, у арабского клуба — 1 очко.

«Аль-Наср» занимает 3-е место в про-лиге Саудовской Аравии, набрав 19 очков после 9 матчей. В премьер-лиге ОАЭ «Аль-Айн» провел 5 матчей и набрал 8 очков.

ФК Аль-Айн
ФК Аль-Наср

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