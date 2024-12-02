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Сегодня, 19:15

«Аль-Наср» — «Аль-Садд»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов АФК

«Аль-Наср» и «Аль-Садд» сыграют в Лиге чемпионов АФК 2 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Фото Getty Images
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«Аль-Наср» и «Аль-Садд» сыграют в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов АФК в понедельник, 2 декабря. Игра на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде начнется в 21.00 по московскому времени.

В России в прямом эфире транслировать встречу «Аль-Наср» — «Аль-Садд» будет телеканал «Старт» (по подписке). Кроме того, встречу покажет онлайн-кинотеатр «Иви».

В Лиге чемпионов АФК-2024/25 команда Криштиану Роналду после пяти туров набрала 13 очков, а португалский форвард в этом турнире провел 4 матча и забил 4 гола. У клуба из Катара — 9 очков.

«Аль-Наср» занимает третье место в про-лиге Саудовской Аравии, набрав 25 очков после 12 матчей. «Аль-Садд» в чемпионате Катара идет вторым с 21 очком после 10 игр.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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