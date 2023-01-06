«Аль-Наср» без Роналду обыграл «Аль-Таи» в чемпионате Саудовской Аравии

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Таи» в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча на стадионе «Кинг Сауд» в Эр-Рияде завершилась со счетом 2:0.

Оба гола в составе победителей забил Андерсон Талиска. В матче не принимал участия новичок команды Криштиану Роналду. 37-летний португалец пока не имеет права выступать за «Аль-Наср», так как клуб превысил лимит на иностранных футболистов в заявке команды. Португалец наблюдал за встречей из VIP-трибуны.

«Аль-Наср» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии (29 очков). «Аль-Таи» находится на седьмой строчке (18 очков).