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Сегодня, 21:01

«Аль-Наср» без Роналду обыграл «Аль-Таи» в чемпионате Саудовской Аравии

Ана Горшкова
Корреспондент
«Аль-Наср» — «Аль-Таи» — 2:0.
Фото ФК «Аль-Таи»
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«Аль-Наср» обыграл «Аль-Таи» в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча на стадионе «Кинг Сауд» в Эр-Рияде завершилась со счетом 2:0.

Оба гола в составе победителей забил Андерсон Талиска. В матче не принимал участия новичок команды Криштиану Роналду. 37-летний португалец пока не имеет права выступать за «Аль-Наср», так как клуб превысил лимит на иностранных футболистов в заявке команды. Португалец наблюдал за встречей из VIP-трибуны.

«Аль-Наср» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии (29 очков). «Аль-Таи» находится на седьмой строчке (18 очков).

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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