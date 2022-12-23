Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:16

«Аль-Наср» хочет формально закрепить договоренность с Роналду до конца декабря

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Португальский нападающий Криштиану Роналду может подписать контракт с «Аль-Наср» до конца декабря, сообщает The Times.

По информации источника, Роналду близок к переходу в саудовский «Аль-Наср» на правах свободного агента после того, как он не смог найти себе клуб в Европе. Отмечается, что у Роналду было предложение из Катара, однако финансовые условия этого предложения были хуже, чем те, что предлагает «Аль-Наср».

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.

Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/cristiano-ronaldo-set-for-saudi-move-after-lack-of-interest-from-europe-zxqrlwk3b
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим
Скандалы Франции после ЧМ: расистские оскорбления, «крот» и конфликт Дешама с Бензема
Медведев объяснил решение по введению потолка цен на газ бессилием Евросоюза
Автомобиль взорвался у парка в Мелитополе
Число желающих въехать в Россию немцев увеличилось вдвое за последнее время
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Порту» предложил защитнику Манафе новый контракт