«Аль-Наср» хочет формально закрепить договоренность с Роналду до конца декабря

Португальский нападающий Криштиану Роналду может подписать контракт с «Аль-Наср» до конца декабря, сообщает The Times.

По информации источника, Роналду близок к переходу в саудовский «Аль-Наср» на правах свободного агента после того, как он не смог найти себе клуб в Европе. Отмечается, что у Роналду было предложение из Катара, однако финансовые условия этого предложения были хуже, чем те, что предлагает «Аль-Наср».

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.