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Сегодня, 21:06

«Аль-Наср» хочет пригласить Зидана или Моуринью на замену Гарсии

Игнат Заздравин
Корреспондент
Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press
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«Аль-Наср» определился с кандидатами на пост главного тренера клуба после ухода Руди Гарсии, сообщает CBS Sports.

13 апреля клуб объявил об отставке Гарсии по соглашению сторон. В этот же день саудовский клуб официально представил экс-тренера молодежки Динко Еличича в качестве нового главного тренера команды.

Однако, по информации источника, это лишь временная кандидатура. «Аль-Наср» хочет пригласить экс-тренера «Реала» Зинедина Зидана или Жозе Моуринью («Рома»), которые хорошо знакомы с форвардом саудовской команды Криштиану Роналду. Отмечается, что португалец принимает участие в выборе нового главного тренера. В случае, если договориться с основными кандидатами не удастся, клуб готов обратиться к Жорже Жезушу («Фенербахче») или Марсело Гальярдо.

Зинедин Зидан
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
Жозе Моуринью
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«Аль-Наср» назначил на пост главного тренера Динко Еличича