«Аль-Наср» одержал победу в дебютном матче Криштиану Роналду и вышел в лидеры чемпионата Саудовской Аравии

22 января, 22:24
«Аль-Наср» обыграл «Аль-Иттифак» в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии со счетом 1:0. Автором победного мяча стал бразильский полузащитник Андерсон Талиска.
В этой встрече за «Аль-Наср» дебютировал нападающий Криштиану Роналду. Он вывел команду на поле с капитанской повязкой.
37-летний португалец провел на поле все 90 минут.
«Аль-Наср» набрал 33 очка и вышел на первое место в турнирной таблице.
Идущий вторым «Аль-Хиляль» имеет в активе 32 очка, но провел на один матч больше.
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Основные источники исследования