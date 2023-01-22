«Аль-Наср» одержал победу в дебютном матче Криштиану Роналду и вышел в лидеры чемпионата Саудовской Аравии

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Иттифак» в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии со счетом 1:0. Автором победного мяча стал бразильский полузащитник Андерсон Талиска.

В этой встрече за «Аль-Наср» дебютировал нападающий Криштиану Роналду. Он вывел команду на поле с капитанской повязкой.

37-летний португалец провел на поле все 90 минут.

«Аль-Наср» набрал 33 очка и вышел на первое место в турнирной таблице.

Идущий вторым «Аль-Хиляль» имеет в активе 32 очка, но провел на один матч больше.