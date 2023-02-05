«Аль-Наср» поздравил Роналду с днем рождения

«Аль-Наср» поздравил форварда Криштиану Роналду с днем рождения. Сегодня, 5 февраля, португальцу исполнилось 38 лет.

«Parabens («Поздравляем» с португальского — Прим. «СЭ»), Криштиану! С днем рождения лучшего», — сказано на странице «Аль-Насра» в Twitter.

Роналду провел в составе саудовского клуба 3 матча и забил 1 гол.