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Сегодня, 12:53

«Аль-Наср» предложил контракт Бускетсу с зарплатой 18 миллионов евро в год

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Аль-Наср» предложил контракт полузащитнику «Барселоны» Серхио Бускетсу, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, саудовский клуб предлагает 34-летнему игроку зарплату 18 миллионов евро в год чистыми. При этом срок соглашения футболист может выбрать самостоятельно.

Бускетс не торопится с ответом, так как намерен дождаться предложения от «Барселоны» о продлении контракта.

Ранее уже сообщалось, что «Аль-Наср» делал предложение полузащитнику в размере 20 миллионов евро в год, но Бускетс отказался.

Действующий контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне Бускетс сыграл 27 матчей во всех турнирах и отличился 1 результативной передачей.

Источник: Mundo Deportivo
Серхио Бускетс
ФК Аль-Наср
ФК Барселона
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