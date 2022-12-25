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Сегодня, 14:38

«Аль-Наср» заинтересован в подписании Н'Голо Канте

Алина Савинова
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«Аль-Наср» хочет подписать полузащитника «Челси» Н'Голо Канте, сообщает Foot Mercato.

31-летний француз выступает за «Челси» с 2016 года. Его действующее соглашение с клубом истекает летом следующего года. Как отмечает источник, футболист очень привязан к Лондону, однако он рассматривает вариант переезда в Саудовскую Аравию.

В текущем сезоне Канте провел 2 матча в АПЛ, в которых не отличился результативными действиями. Из-за травмы подколенного сухожилия он выбыл на 4 месяца и пропустил ЧМ-2022 в Катаре.

Также «Аль-Наср» на данный момент ведет переговоры с представителями нападающего Криштиану Роналду и может подписать контракт с португальским футболистом до конца декабря.

Источник: https://www.footmercato.net/a2991085486101175445-al-nassr-interesse-par-ngolo-kante
Футбол
ФК Аль-Наср
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