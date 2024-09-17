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Сегодня, 21:05

Две передачи Малкома помогли «Аль-Хилялю» победить «Аль-Раян» в матче Лиги чемпионов АФК

Алина Савинова
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«Аль-Хиляль» на выезде обыграл «Аль-Раян» в матче 1-го тура азиатской Лиги чемпионов — 3:1.

Гости забили все три гола в первом тайме — у саудовского клуба отличились Сергей Милинкович-Савич, Жоау Канселу и Маркос Леонардо. В двух эпизодах своим партнерам по команде ассистировал экс-форвард «Зенита» Малком.

Автором единственного гола хозяев стал Рожер Гедес.

После первого тура «Аль-Хиляль» с 3 очками занимает второе место в турнирной таблице «Запада». «Аль-Раян» (0) идет на 11-й строчке.

Футбол
ФК Аль-Хиляль

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