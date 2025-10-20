«Аль-Иттихад» победил иракский клуб «Аль-Шорта» в азиатской Лиге чемпионов

«Аль-Иттихад» на выезде победил иракский клуб «Аль-Шорта» в матче 3-го тура общего этапа азиатской Лиги чемпионов — 4:1.

У гостей дубль оформил Уссем Ауар, гол и две результативные передачи на счету Муссы Диаби, еще один мяч забил Фабиньо. В начале второго тайма у саудовского клуба был удален Данилу Перейра.

«Аль-Иттихад» с 3 очками занимает 8-е место в таблице общего этапа. «Аль-Шорта» с 1 очком — на 11-й строчке.

В других матчах эмиратский клуб «Аль-Вахда» дома победил «Аль-Духаиль» из Катара — 3:1, иранский «Трактор» на выезде разгромил «Аль-Шарджу» из ОАЭ — 5:0.