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Сегодня, 21:01

«Аль-Наср» без Роналду не смог обыграть «Аль-Шорту» в Лиге чемпионов АФК

Алина Савинова
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«Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Шортой» в матче 1-го тура группового турнира азиатской Лиги чемпионов — 1:1. Встреча проходила на стадионе «Карбала Интернешнл» в Карбале (Ирак).

Первый гол на 14-й минуте матча забил защитник саудовской команды Султан аль-Ганам. Через 10 минут Мохаммад Дауд сравнял счет.

Нападающий Криштиану Роналду, выступающий за клуб из Саудовский Аравии, пропустил встречу из-за вирусной инфекции.

После этой игры «Аль-Шорта» с одним очком вышла на третье место в турнирной таблице «Запада». «Аль-Наср» (1) располагается на строчку ниже.

Футбол
ФК Аль-Наср

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