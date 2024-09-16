«Аль-Наср» без Роналду не смог обыграть «Аль-Шорту» в Лиге чемпионов АФК

«Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Шортой» в матче 1-го тура группового турнира азиатской Лиги чемпионов — 1:1. Встреча проходила на стадионе «Карбала Интернешнл» в Карбале (Ирак).

Первый гол на 14-й минуте матча забил защитник саудовской команды Султан аль-Ганам. Через 10 минут Мохаммад Дауд сравнял счет.

Нападающий Криштиану Роналду, выступающий за клуб из Саудовский Аравии, пропустил встречу из-за вирусной инфекции.

После этой игры «Аль-Шорта» с одним очком вышла на третье место в турнирной таблице «Запада». «Аль-Наср» (1) располагается на строчку ниже.