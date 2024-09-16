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Сегодня, 17:10

«Аль-Шорта» — «Аль-Наср»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов АФК

«Аль-Шорта» сыграет с «Аль-Насром» в Лиге чемпионов АФК 16 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду (ФК «Аль-Наср»).
Фото AFP
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Иракская «Аль-Шорта» сыграет с саудовским «Аль-Насром» в матче группового этапа Лиги чемпионов АФК в понедельник, 16 сентября. Игра пройдет на стадионе «Карбала Интернешнл» в Карбале (Ирак). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В России в прямом эфире трансляция встречи будет доступна на телеканале «СТАРТ» по подписке. Также игру покажет онлайн-кинотеатр «Иви» по платной подписке.

«Аль-Шорта» — чемпион иракской Старс Лиги прошлого сезона. Также команда взяла Кубок Ирака-2024. «Аль-Наср» — обладатель серебряных медалей чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. В составе команды играет португалец Криштиану Роналду.

Лига чемпионов АФК стартовала 6 августа 2024 года и завершится 4 мая 2025-го. Действующий чемпион турнира — «Аль-Айн» из Эль-Айн (ОАЭ).

Футбол
ФК Аль-Наср

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