«Аль-Шорта» сыграет с «Аль-Насром» в Лиге чемпионов АФК 16 сентября

Иракская «Аль-Шорта» сыграет с саудовским «Аль-Насром» в матче группового этапа Лиги чемпионов АФК в понедельник, 16 сентября. Игра пройдет на стадионе «Карбала Интернешнл» в Карбале (Ирак). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В России в прямом эфире трансляция встречи будет доступна на телеканале «СТАРТ» по подписке. Также игру покажет онлайн-кинотеатр «Иви» по платной подписке.

«Аль-Шорта» — чемпион иракской Старс Лиги прошлого сезона. Также команда взяла Кубок Ирака-2024. «Аль-Наср» — обладатель серебряных медалей чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. В составе команды играет португалец Криштиану Роналду.

Лига чемпионов АФК стартовала 6 августа 2024 года и завершится 4 мая 2025-го. Действующий чемпион турнира — «Аль-Айн» из Эль-Айн (ОАЭ).