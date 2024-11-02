Гол Промеса принес дубайскому «Юнайтед» победу над «Аль-Таи»

«Дубай Юнайтед» на выезде обыграл «Аль-Таи» в матче 5-го тура первого дивизиона ОАЭ по футболу — 2:1.

Голы гостей забили Малик Силла и бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес. Один мяч хозяев отыграл Джоэл Эрнест.

Промес подписал контракт с «Юнайтед» в сентябре этого года. 32-летний футболист продолжает пребывать в ОАЭ, ожидая решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды.

После этого матча клуб из Дубая с 8 очками вышел на третье место в турнирной таблице первого дивизиона страны.