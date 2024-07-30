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Сегодня, 05:10

Альберт Риера снова возглавил «Целе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Целе» объявил о назначении Альберта Риеры на пост главного тренера клуба.

Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Риера уже руководил «Целе» с июля по октябрь 2023-го. В прошлом сезоне 43-летний специалист руководил «Бордо».

«Риера, к которому присоединятся помощник Пабло Ремон Артета, тренер по физподготовке Хулиан Хименес Серрано и аналитик Рубен Берроги Байгорри, начнет свою работу в «Целе» 30 июля, когда клуб сыграет со «Слованом» в Братиславе в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов», — говорится в заявлении клуба.

26 июля «Бордо» объявил о потере профессионального статуса и запустил процедуру банкротства.

В прошедшем сезоне клуб занял 12-е место во втором дивизионе страны, но из-за проваленной финансовой проверки был понижен до третьей лиги. Сначала клуб подал апелляцию на данное решение, но позже отказался от нее, так как не нашел нового владельца.

Альберт Риера
ФК Бордо
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