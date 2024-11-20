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Сегодня, 17:55

Алдервейрелд заявил, что завершил карьеру в сборной Бельгии из-за панических атак

Алина Савинова
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Защитник «Антверпена» Тоби Алдервейрелд заявил, что решил завершить свою карьеру в сборной Бельгии, поскольку столкнулся с паническими атаками.

По словам 35-летнего футболиста, впервые проблемы с ментальным здоровьем у него начались после поражения в матче Кубка Бельгии против «Юниона».

«Я не мог спать в ту ночь и отправился в клуб рано утром следующего дня, чтобы провести силовую тренировку. Перед тем как уйти, я принял таблетку кофеина, потому что не люблю кофе. Когда я ехал в машине, мое сердце внезапно забилось со скоростью тысячи ударов в минуту. Я подумал, что у меня случится сердечный приступ. Мне конец, я больше никогда не увижу своих детей. Я остановился, зашел в мебельный магазин и спросил, могут ли они позвонить по номеру 911. Оказалось, что это из-за стресса, который вызвал у меня паническую атаку», — цитирует Алдервейрелда ESPN.

Защитник объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии в марте 2023 года. В составе национальной команды он сыграл на трех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. Всего за сборную Алдервейрелд провел 127 матчей и забил 5 голов.

Источник: ESPN
Тоби Алдервейрелд
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
ФК Антверпен

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