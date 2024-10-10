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Сегодня, 20:29

Чеферин: «На тяжелый календарь жалуются игроки с самыми большими зарплатами»

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Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал недовольства ряда игроков и тренеров о плотном календаре в европейском футболе.

«Необходимо признать, что календарь матчей заполнен до отказа. Но я должен добавить, кто жалуется на него? Те, у кого самые высокие зарплаты, а также клубы, у которых в распоряжении 25 лучших футболистов. Те, у кого зарплаты ниже, а состав состоит из 11 игроков, не жалуются. Они любят выходить на поле», — приводит слова Чеферина Football Talk в соцсетях.

Команды топ-чемпионатов в случае успешного выступления могут провести по 60-70 матчей за текущий сезон.

Футбол

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