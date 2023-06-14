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Сегодня, 19:30

Александр Кержаков должен возглавить сербский «Спартак» в ближайшие дни

Алина Савинова
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Российский специалист Александр Кержаков в ближайшее время должен возглавить сербский «Спартак». Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, сербский клуб уже несколько дней находится в активной стадии переговоров с Кержаковым. Отмечается, что в ближайшие два дня «Спартак» из Суботицы заключит контракт с российским тренером по схеме «1+1».

Последним местом работы Кержакова была кипрская «Кармиотисса», которую он покинул в апреле 2023 года. Также 40-летний специалист возглавлял юношескую сборную России, «Томь» и «Нижний Новгород».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-14-aleksandr-kerzhakov-stanet-glavnym-trenerom-serbskogo-spartaka-v-blizhayshiye-dni
Александр Кержаков
Футбол
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