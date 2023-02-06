0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:34

Александр Кержаков может возглавить кипрский клуб «Кармиотисса»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Александр Кержаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

По информации «СЭ», Александр Кержаков близок к тому, чтобы возглавить кипрский клуб «Кармиотисса». Контракт должен быть подписан в ближайшие дни.

Последним клубом, который тренировал Кержаков, был «Нижний Новгород». Под его руководством нижегородская команда заняла 11-е место в чемпионате России в сезоне-2021/22.

40-летний тренер покинул «Нижний Новгород» 1 июня 2022 года по истечении срока контракта.

«Кармиотисса» занимает 10-е место (из 14 команд) в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав в 22 матчах 23 очка.

Александр Кержаков. В «Кармиотиссе» подтвердили информацию, что Кержаков возглавит клуб
Александр Кержаков
ФК Кармиотисса
1
Обсудить
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Атлантический дивизион с Василевским и Кучеровым победил в Матче звезд НХЛ
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Умер заслуженный артист России Виктор Цымбал
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выступил против временного перемирия с Москвой
Буданов возглавит министерство обороны Украины вместо Резникова
Новое землетрясение произошло в восточных регионах Турции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В Венгрии отрицают, что болельщики «Ференцвароша» продемонстрировали перформанс с флагом России

Немецкий защитник Роберт Бауэр готов сменить гражданство и играть за сборную Казахстана