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Сегодня, 12:32

Александр Кержаков может возглавить клуб из Азербайджана

Константин Белов
Корреспондент
Александр Кержаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», Александр Кержаков может стать главным тренером азербайджанского клуба «Сабаил».

40-летний специалист в прошлом сезоне возглавлял «Нижний Новгород». Под его руководством команда финишировала на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2021/22.

«Сабаил» после 15 туров в чемпионате Азербайджана занимает восьмое место с 10 очками.

Ранее Кержаков также работал старшим тренером юношеской сборной России (2018-2020) и был наставником «Томи» (2020-2021).

Александр Кержаков
Футбол
ФК Нижний Новгород
7
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25.11
16:00
Катар
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25.11
19:00
Нидерланды
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Нидерланды
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22:00
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13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
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29.11
22:00
Иран
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1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
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Аргентина
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16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
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22:00
Саудовская Аравия
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Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
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Франция
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23.11
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Германия
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Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
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27.11
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Испания
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01.12
22:00
Япония
Испания
- : -
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
- : -
И М О
1 Хорватия Хорватия 2 4-1 4
2 Марокко Марокко 2 2-0 4
3 Бельгия Бельгия 2 1-2 3
4 Канада Канада 2 1-5 0
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23.11
13:00
Марокко
Хорватия
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23.11
22:00
Бельгия
Канада
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27.11
16:00
Бельгия
Марокко
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27.11
19:00
Хорватия
Канада
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Хорватия
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Бразилия
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Камерун
Бразилия
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Корея
Гана
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Англия
Сенегал
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05.12
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05.12
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1G
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1/4 финала
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П 49
П 50
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10.12
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П 55
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10.12
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США
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Аргентина
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Австралия
1/8 финала 05.12 18:00
1E
05.12
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2F
05.12 22:00
1G
05.12
22:00
2H
1/4 финала 09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
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П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
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Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
04.12 18:00
Франция
04.12
18:00
Польша
1/8 финала 06.12 18:00
1F
06.12
18:00
2E
06.12 22:00
1H
06.12
22:00
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01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.60 X 3.50 П2 2.80
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.60 П2 1.86
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.70 X 4.80 П2 1.45
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 20.0 X 12.0 П2 1.12
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.10 X 4.20 П2 1.84
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.20 X 3.80 П2 1.75
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.50 X 5.20 П2 1.40
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.55 X 3.50 П2 2.90
-
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