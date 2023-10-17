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Сегодня, 12:00

Кержаков рассказал, как изменил взгляд на поступки Спаллетти: «По-другому теперь смотрю абсолютно на все»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Лучано Спаллетти.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал, кого считает лучшими тренерами в своей карьере и как он изменил взгляды на поступки Лучано Спаллетти в период работы в «Зените».

— Кого считаете лучшим тренером, с которым работали за всю карьеру?

— Всегда за рамки вывожу Юрия Морозова, потому что он дал мне путь в большой футбол. Если же анализировать тех, с кем работал, уже будучи взрослым игроком, то в клубном футболе это Лучано Спаллетти.

— Вот как! А ведь в какой-то момент вы отзывались о нем не лучшим образом, упрекали в двуличии. Став тренером, пересмотрели взгляд на его тогдашние поступки?

— Конечно! По-другому теперь смотрю абсолютно на все. Понимаю, что игрок отвечает только за себя, а тренер — и за команду, и за результат. Тогда мне казалось двуличием его отношение к Халку и к другим футболистам. Но он понимал, что к каждому нужен свой подход. Есть игроки, которые для тебя как для главного тренера важнее на данном этапе, и ты им уделяешь больше внимания. Прав ты или нет, время покажет, но ответственность на тебе, спрашивать будут с тебя.

— Поздравили Спаллетти с победой его «Наполи» в чемпионате Италии — первом триумфе Лучано в серии А?

— Через его помощника Даниэле Бальдини. Лично пообщаться не удалось. На протяжении прошлого сезона я практически после каждого матча их поздравлял. И наслаждался игрой «Наполи» — это была футбольная песня! Настолько исполнители подобрались под тот футбол, который Спаллетти хотел видеть...

— Удивило вас, что он ушел из «Наполи» после чемпионства?

— Думаю, что он принял это решение, взвесив все за и против. Сейчас-то Лучано тренирует сборную Италии — тоже место неплохое, правда? А в Неаполе он оставил о себе только положительные воспоминания, не оставив места для какого-либо негатива.

Александр Кержаков и&nbsp;Лучано Спаллетти. «В «Зените» считал Спаллетти двуличным. Став тренером, полностью пересмотрел свои взгляды». Интервью Кержакова

Александр Кержаков
Футбол
ФК Спартак (Суботица)
Лучано Спаллетти
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