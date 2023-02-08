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Сегодня, 13:10

Александр Кержаков стал главным тренером кипрского клуба «Кармиотисса»

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Кержаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Кипрский клуб «Кармиотисса» объявил о назначении россиянина Александра Кержакова главным тренером.

Пресс-служба команды представила специалиста в соцсетях видеороликом, в котором показываются достижения Кержакова в статусе футболиста. В конце видео сам россиянин говорит на английском языке: «Всем привет, я готов, давайте сделаем это!»

6 февраля «СЭ» сообщал, что Кержаков близок к тому, чтобы возглавить «Кармиотиссу». В тот же день президент клуба Дмитрий Пунин подтвердил, что 40-летний россиянин будет главным тренером его команды.

«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра с 23 очками в 22 матчах.

Александр Кержаков
Футбол
ФК Кармиотисса
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