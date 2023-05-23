Кокорин ответил фанату в соцсетях: «Никто — это ты, а мы — чемпионы»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин ответил болельщику в комментариях в соцсетях.

«Санек, ты же прекрасно понимаешь, что «Арис» на Кипре — беспородная собака. Когда есть «Омония» и АПОЭЛ — вы никто», — написал пользователь под фотографией Кокорина в соцсетях.

«Никто — это ты, а мы — чемпионы», — ответил форвард.

18 мая россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра. Его команда впервые в своей истории стала чемпионом Кипра.

В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 29 матчей, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины».