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Зарубежные

Сегодня, 17:05

Кокорин поблагодарил болельщиков «Ариса»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин прокомментировал победу над «Аполлоном» (3:0) в матче 7-го тура чемпионата Кипра.

— Несколько слов для болельщиков, которые пришли поддержать команду.

— На самом деле, вчера не чувствовалось, что у «Апполона» какая-то сильная армия болельщиков, наших было много. Была хорошая поддержка, во втором тайме особенно запомнилась. Мне показалось, наших было не меньше, чем фанатов «Аполлона», поэтому продолжаем в том же духе. Всех ждем. Только вперед.

— Были внутренне согласны с заменой? Обрадовались, когда узнали, что это ошибка?

— Первый тайм был не лучшим в моем исполнении. Во втором я разыгрался, моменты пошли, пошли хорошие пасы. Чувствовал, что мы начали наступать, что сейчас что-то произойдет. С одной стороны, расстроился, но с другой понимал, что в конце нужно было забивать. Так что все нормально. Ребята, которые вышли, добавили красок и скоростей, так что это полезное действие для команды.

«Арис» поднялся на второе место в чемпионате Кипра, набрав 15 очков.

Александр Кокорин
ФК Аполлон
ФК Арис (Лимасол)
0
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