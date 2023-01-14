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Сегодня, 17:12

Александр Кокорин попал в символическую сборную первого круга чемпионата Кипра по версии спортивных журналистов

Иван Шитик
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»
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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин попал в символическую сборную первого круга чемпионата Кипра по версии Кипрского Союза спортивных журналистов.

Российский футболист принял участие в 13 матчах, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Напомним, что «Арис» арендовал форварда у итальнской «Фиорентины» до конца нынешнего сезона.

Контракт Кокорина с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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П2

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1.93

24%

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обе забьют - да

22%

1.65
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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