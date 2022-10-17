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Сегодня, 17:50

Александр Кокорин рассказал про свой родной город Валуйки

Микеле Антонов
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал про свой родной город Валуйки. Он также признался, что ему тяжело сейчас говорить на тему событий, происходящих в России.

«В Валуйках у меня куча знакомых, друзей, родственников и людей, с которыми я рос. Кто-то пробовал со мной в Москве работать, но потом обратно вернулся. Сейчас там все боятся, уезжают из-за последних событий. Кто-то просто смирился и ждет, что будет дальше. Недавно в место, где моя мама работала, прилетело, взорвалось все. На самом деле, мне тяжело рассуждать про все это, потому что я там давно не был.

На эту тему не хочу разговаривать, потому что я один из тех, кто столкнулся, по моему мнению, с судебной системой. Я что-то там видел и понимаю. У меня, конечно, есть свое мнение на это все, но самое главное, надо понимать, что происходит на самом деле и не жить догадками. И что бы говорить что-то, надо знать правду, а я ее не знаю», — сказал Кокорин в интервью журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну.

В текущем сезоне Кокорин провел 5 матчей за «Арис», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года.

 

Александр Кокорин
ФК Фиорентина
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Дозорцев — о Кокорине: «Александр — главная улыбка, звезда, душа и харизма «Ариса»