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Кокорин отказался от перехода в лондонский «Арсенал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал, что в 2016 году им интересовался лондонский «Арсенал», но игрок не захотел переходить в аренду.

«Слушай, они вышли — запрос на аренду. Говорят: «Год хотим тебя посмотреть. Если будет все нормально, подпишем». Вот так. Хотел полноценный контракт? Да. А то я пойду — там не получится... Как-то нет. Знаешь, я был уверен, что мы нормально сыграем с Леней Слуцким [на Евро-2016]», — сказал Кокорин на подкасте у Федора Смолова.

В этом сезоне 33-летний россиянин сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 5 результативных передач.

Александр Кокорин. «Спартак»? «Залутал» бабок и ушел». Кокорин у Смолова рассказал про красно-белых и оскорбил РПЛ
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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