Сегодня, 16:55

Мостовой предпочел бы Бекхема, а не Роналду: «Все же знают, что Криштиану себе там много всего переделал»

Дарик Агаларов

Бывший футболист СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Криштиану Роналду, считающего себя привлекательнее Дэвида Бекхема.

«Я бы предпочел Бекхема. Также как и девчонки. Все же знают, что Криштиану себе там много всего переделал. Вы посмотрите на фотографии Роналду, когда ему было 18 лет. А Бекхема наградила природа — таких людей не много», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее Роналду высказался о своей красоте в ходе интервью для журналиста Пирса Моргана. Португалец заявил, что на пляже на него обратили бы больше внимания, чем на Дэвида Бекхема.

10

  • Кондрат Ник

    Фу! Пошли разборки глиномесов. Это спортивная газета или желтая? Мост похоже разбирается не только в футболе на профессиональном уровне, но и в мальчиках

    15.11.2025

  • Millwall82

    чего-чего? Бэкс у САФа всегда играл крайка, правого. Уже под конец карьеры его делали центральным полузащитником, но не в МЮ или том же Мадриде. Бегать Бэкс никогда не умел. Тут показателен например САФ, ни в одну сборную его не включил, и дело даже не в предвзятости, сэр не задницей смотрит футбол, а что-то в нем понимает. Молодой Рональду был в разы круче классом. Прав 100%.

    15.11.2025

  • Солёный

    Гиггз был бегунком, но в схеме Фергюссона его скорость была не особо нужна. Разве только, когда он становился третим форвардом - Бэкхэм более по центру играл, классический полузащитник. Бэкхэм мог точный пас на 30 метров отдать, причем на ход - этого от полузащитника и требовалось главное. В те времена основаная схема была 4-4-2, где от фланговых полузащитников скорость не требовалась, их задачей было раширять фронт атаки. Если посмотреть на топы 90-х, которые играли 4-4-2, то скоростных крайков не было практически нигде: Милан - Бобан, Донадони, РуйКошта - не бегунки; Ювентус - ДеЛивио, Пессото, Югович, Замбротта - не бегунки; Реал - Зеедорф, Карамбэ, Фигу - не бегунки;

    15.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    У него стоит на Бекса или как это расценивать?

    15.11.2025

  • Millwall82

    кхм, а как же Райан Гиггз? Весьма шустрый был. Этот бегать не умел совсем. Еще даже до тяжелой травмы.

    15.11.2025

  • Солёный

    В схеме Фергюссона крайнему полузащитнику не нужно было много бегать. Рывки и спринты на 10-15 метров, не более.

    15.11.2025

  • Наполеон Леопард

    Бурбоны Ваша тёлка.............тогда Ты выбрал PORK Машку.......Оксана, Оля какие ещё Варианты у Бурбонов ??? - и все Машки

    15.11.2025

  • DemolisherAjax

    Сразу видно - футбольный человек :)

    15.11.2025

  • Millwall82

    я так понимаю это каминг-аут? В царстве ростовского топотуна и армейского Вагнера пополнение. Что касается футбольных качеств Бэкса, то он вообще не умел бегать, даже хуже Дзюбы, для инсайда-вингера это катастрофа. Как бы ты стандарты не подавал, тебя нагонит любой защитник. Под конец карьеры уже играл чуть ли не опорника.

    15.11.2025

  • Адекватный спартач

    Царь - заднеприводный?

    15.11.2025

    Александр Мостовой
    Дэвид Бекхэм
    Криштиану Роналду
