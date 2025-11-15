Мостовой предпочел бы Бекхема, а не Роналду: «Все же знают, что Криштиану себе там много всего переделал»

Бывший футболист СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Криштиану Роналду, считающего себя привлекательнее Дэвида Бекхема. «Я бы предпочел Бекхема. Также как и девчонки. Все же знают, что Криштиану себе там много всего переделал. Вы посмотрите на фотографии Роналду, когда ему было 18 лет. А Бекхема наградила природа — таких людей не много», — сказал Мостовой «СЭ». Ранее Роналду высказался о своей красоте в ходе интервью для журналиста Пирса Моргана. Португалец заявил, что на пляже на него обратили бы больше внимания, чем на Дэвида Бекхема.

Кондрат Ник Фу! Пошли разборки глиномесов. Это спортивная газета или желтая? Мост похоже разбирается не только в футболе на профессиональном уровне, но и в мальчиках 15.11.2025

Millwall82 чего-чего? Бэкс у САФа всегда играл крайка, правого. Уже под конец карьеры его делали центральным полузащитником, но не в МЮ или том же Мадриде. Бегать Бэкс никогда не умел. Тут показателен например САФ, ни в одну сборную его не включил, и дело даже не в предвзятости, сэр не задницей смотрит футбол, а что-то в нем понимает. Молодой Рональду был в разы круче классом. Прав 100%. 15.11.2025

Солёный Гиггз был бегунком, но в схеме Фергюссона его скорость была не особо нужна. Разве только, когда он становился третим форвардом - Бэкхэм более по центру играл, классический полузащитник. Бэкхэм мог точный пас на 30 метров отдать, причем на ход - этого от полузащитника и требовалось главное. В те времена основаная схема была 4-4-2, где от фланговых полузащитников скорость не требовалась, их задачей было раширять фронт атаки. Если посмотреть на топы 90-х, которые играли 4-4-2, то скоростных крайков не было практически нигде: Милан - Бобан, Донадони, РуйКошта - не бегунки; Ювентус - ДеЛивио, Пессото, Югович, Замбротта - не бегунки; Реал - Зеедорф, Карамбэ, Фигу - не бегунки; 15.11.2025

Симон Вирсаладзе У него стоит на Бекса или как это расценивать? 15.11.2025

Millwall82 кхм, а как же Райан Гиггз? Весьма шустрый был. Этот бегать не умел совсем. Еще даже до тяжелой травмы. 15.11.2025

Солёный В схеме Фергюссона крайнему полузащитнику не нужно было много бегать. Рывки и спринты на 10-15 метров, не более. 15.11.2025

Наполеон Леопард Бурбоны Ваша тёлка.............тогда Ты выбрал PORK Машку.......Оксана, Оля какие ещё Варианты у Бурбонов ??? - и все Машки 15.11.2025

DemolisherAjax Сразу видно - футбольный человек :) 15.11.2025

Millwall82 я так понимаю это каминг-аут? В царстве ростовского топотуна и армейского Вагнера пополнение. Что касается футбольных качеств Бэкса, то он вообще не умел бегать, даже хуже Дзюбы, для инсайда-вингера это катастрофа. Как бы ты стандарты не подавал, тебя нагонит любой защитник. Под конец карьеры уже играл чуть ли не опорника. 15.11.2025