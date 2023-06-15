Экс-игрок «Кубани» Селин: «Месси наверняка получит «Золотой мяч» в этом году»

Бывший полузащитник «Кубани» и «Черноморца» Алексей Селин прокомментировал переход аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Когда футболисту 35-37 лет, он, конечно, думает о том, сколько ему осталось еще играть. Бензема, Модрич, Месси, Роналду — тут даже не просчитаешь, год, два или три каждый из них еще поиграет. У Месси не получился первоочередный вариант с «Барселоной», и он просто выбрал для себя более комфортную и спокойную жизнь, скажем так. Обсуждать его решение не имеет смысла. Своей игрой, трудом и карьерой он заслужил это.

Я думаю, «Золотой мяч» все равно отдадут Месси, потому что он выиграл чемпионат мира. Но ему на смену должны будут приходить другие футболисты, которые заслуживают своей игрой, чтобы их называли лучшими», — приводит слова Селина «Евро-Футбол.Ру».

Месси играл за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. Вместе с парижанами форвард дважды становился чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.

Этим летом 35-летний аргентинец объявил, что перейдет в «Интер Майами» на правах свободного агента.