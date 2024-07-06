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Сегодня, 18:41

Тренер «Ариса» Шпилевский: «Очень разозлились, что не попали в еврокубки»

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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о подготовке команды к сезону-2024/25.

«Мы тренируемся уже третью неделю. Сейчас находимся на сборах в Риге. 19 июля поедем на второй сбор в Австрию. Там будем играть товарищеские матчи.

Думаю, тот факт, что мы не попали в еврокубки, нас очень сильно разозлил. Нам не позволила это сделать глубина состава. Где-то не повезло, где травмы повлияли и уход ключевых футболистов. Но мы даже при все этом могли стать чемпионами. Так что сейчас двойне рассердились, будем готовиться и бороться до конца», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 «Арис» занял четвертое место в таблице чемпионата Кипра. В составе команды из Лимасола выступает российский нападающий Александр Кокорин, забивший девять голов в минувшем розыгрыше турнира.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
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