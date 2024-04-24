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Сегодня, 18:26

Шпилевский: «Арис» — не только бренд и имидж на Кипре, а вообще в Европе»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский поделился мнением о прогрессе клуба из Лимасола.

«Понятно, что стараемся что-то изменить, улучшить, достроить. Но если начинаешь ныть, пускать сопли, то это ничего не даст. Конечно, тут не идеальные кондиции. Но клуб растет. За 2,5 года владелец сделал очень много. «Арис» — не только бренд и имидж на Кипре, а вообще в Европе. Я думаю, что местные фанаты даже не могли представить, что такое будет. Сейчас покупается земля. Есть планы, чтобы первая команда была вместе с академией. Строится база возле стадиона. Идет процесс, но мы понимаем, что не все так быстро получается. Требуется время», — приводит «РБ Спорт» слова Шпилевского.

Шпилевский возглавляет «Арис» с 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под его руководством стала победителем кипрского чемпионата. Прошлым летом белорусский тренер продлил контракт с кипрским клубом до 2026 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
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