Аленичев: «Я бы хотел, чтобы Дзюба еще поиграл»

Российский тренер Дмитрий Аленичев заявил, что хотел бы еще посмотреть на игру бывшего нападающего сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы.

«Не думаю, что Артем, мало играя в Турции в эти 3-4 месяца, растерял свои сильные качества. Конечно, возраст уже, скорость не та. Но мастерство не пропало. Может быть, руководителей наших ведущих клубов пугает его зарплата? Или, может быть, руководители боятся, что Артем испортит атмосферу в раздевалке? Думаю, если бы Дзюба сейчас вернулся в РПЛ, он мог бы принести пользу любому клубу. Я бы хотел, чтобы Артем еще поиграл», — цитирует Аленичева «РБ Спорт».

На данный момент 34-летний нападающий является свободным агентом. Россиянин выступал за «Адану Демирспор» с 18 августа. 6 ноября форвард расторг соглашение с турецкой командой. За это время Дзюба принял участие в 5 матчах и забил 1 гол.