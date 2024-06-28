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Сегодня, 16:13

Аллегри может возглавить сборную Сербии

Алина Савинова
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Итальянский специалист Массимилиано Аллегри является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Сербии, сообщает Tuttomercatoweb.

Как отмечает источник, в число кандидатов также входит бывший тренер «Милана» Стефано Пиоли и Маурицио Сарри, ранее возглавлявший «Лацио».

На данный момент главным тренером сборной Сербии является Драган Стойкович. Однако, по информации сербских СМИ, Футбольный союз Сербии планирует уволить 59-летнего специалиста после неудовлетворительных результатов национальной команды на Евро-2024. Сербы заняли последнее место в группе С и не смогли выйти в плей-офф турнира.

С мая 2021 года Аллегри возглавлял «Ювентус». Весной этого года клуб объявил об уходе итальянца с поста главного тренера. Под руководством Аллегри «Ювентус» одержал 80 побед, 34 раза сыграл вничью и потерпел 35 поражений. До этого 56-летний специалист тренировал «Милан», «Кальяри», «Сассуоло» и другие команды.

Футбол
Сборная Сербии по футболу
Массимилиано Аллегри
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