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Сегодня, 18:24

Аллегри получил предложение из Саудовской Аравии с зарплатой более 20 миллионов евро в год

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил предложение из Саудовской Аравии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, среди клубов, интересующихся тренером, называются «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср», за который выступает нападающий Криштиану Роналду. Предложение превышает действующую зарплату Массимилиано (7 миллионов евро в год плюс бонусы) в три-четыре раза, то есть более 20 миллионов евро.

Ранее Аллегри заявлял, что не ведет переговоры о расторжении контракта с «Ювентусом».

Клуб по итогам сезона занял седьмое место в серии А с 62 очками. Также туринцы были лишены 10 очков за финансовые махинации. «Бьянконери» сыграют в Лиге конференций в следующем сезоне.

Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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